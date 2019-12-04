التحفظ على مخزن طحن توابل مجهولة المصدر بأبو النمرس

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحفظ على مخزن طحن توابل من خامات إنتاج رديئة ومجهولة المصدر، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وعرض المضبوطات على مفتش الصحة لبيان مدى صلاحيتها من عدمه بمنطقة ابوالنمروس.



كانت قد وردت معلومات لمدير وضباط إدارة مباحث التموين بالقطاع مفادها قيام "مصطفى. خ. أ"، 27 سنة، المدير المسئول عن مخزن طحن وتعبئة التوابل والأعشاب دون ترخيص، كائن بناحية زاوية أبو مسلم دائرة مركز شرطة أبو النمرس، مقيم بدار السلام القاهرة، بإنتاج توابل وأعشاب من خامات إنتاج رديئة، ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.



على الفور شن ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتش التموين والأغذية حملة استهدفت المخزن، حيث أمكن ضبط المتهم، وبتفتيش المخزن ضبط بداخله عدد ماكينتي طحن توابل وأعشاب، و67 جوالا معبأ بالكمون، والفلفل الأسود، والكزبرة، والكركديه، والزعتر، وكرتونة سكر نبات.



بإجمالي مضبوطات طن و685 كجم "توابل مطحونة وأعشاب" مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي كما جاء بتقرير مفتش الصحة المرافق للحملة.



بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.