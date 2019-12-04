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مصرع 23 شخصا وإصابة 130 آخرين فى حريق مصنع بالسودان

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:44 ص
جريدة الدستور
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لقى 23 شخصاً مصرعهم وأصيب 130 آخرون جراء اندلاع حريق هائل بمصنع نجم عن انفجار صهريج يحتوى على غاز، شمال العاصمة السودانية الخرطوم.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن 23 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 130 آخرون جراء اندلاع الحريق في مصنع "سالومي" للسيراميك بمنطقة كوبر بالخرطوم بحري، بسبب انفجار صهريج للغاز كان يقوم بتفريغ حمولته في صهاريج أرضية.

وأكدت أنه تم نقل المصابين الى مستشفيات في الخرطوم لتلقي العلاج اللازم، لافتة إلى أن وزارة الصحة الاتحادية استنفرت قدراتها كافة؛ لمواجهة الموقف وأطلقت نداءً للمواطنين للتبرع بالدم لمواجهة الاحتياجات المتزايدة.

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