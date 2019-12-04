افتتاح المهرجان المسرحى للمعاهد والكليات المتخصصة فى الإسكندرية

شارك محافظ الإسكندرية برفقة وزيرة الثقافة، ومدير مكتبة الإسكندرية، مساء اليوم، في افتتاح فعاليات مهرجان الإسكندرية المسرحى العربى للمعاهد والكليات المتخصصة في دورته الأولى بمكتبة الإسكندرية، وتنظمه أكاديمية الفنون تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة الإسكندرية، في الفترة من ٣ _ ٨ ديسمبر الحالي.



وفي كلمته؛ رحب محافظ الإسكندرية بجميع الحضور علي أرض المحافظة، مشددًا على الدعم الكامل للنشاط الثقافي والفن الراقي الهادف، وأن الإسكندرية هي عاصمة الثقافة والفنون عبر العصور.



كما أكد على قيمة الفن، مشيرًا إلى أن الفن هو الجزء الذى يشبع روح الإنسان وهو الذي يرفع الذوق العام وهو الذي يبنى التراث الإنساني ويبنى المجتمعات بجانب الحضارة المادية، فمن أجل أن نستطيع أن نبنى إنسانًا صحيحًا فلابد أن نبنى الروح.



أوضح أنه، عقب حلفه اليمين الدستوري، كان هناك لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكان من أهم الموضوعات التي أكد على الاهتمام بها، هو ملف المنظومة الصحية والاهتمام بصحة المواطن، وملف ثقافة المواطن المصري، ولذا كان لابد من تلبية الدعوة اليوم للمشاركة في هذا المهرجان الذي يأتي في إطار خطة وإستراتيجية الدولة لنشر الثقافة والفنون، واحتضان المواهب الشابة في بلادنا العربية.



يذكر أن، الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، تقام بمشاركة 7 دول عربية هي: مصر، الأردن، المغرب، السعودية، الكويت، سلطنة عمان، ولبنان. وتحتفي هذه الدورة بالمخرج الكبير جلال الشرقاوى، فيما يشارك بها كوكبة من نجوم الفن العربي.



شارك في الافتتاح؛ أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور علاء عبد العزيز رئيس المهرجان، واللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة.