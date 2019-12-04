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حوادث

إحالة عامل للمحاكمة بتهمة سرقة 25 ألف جنيه من داخل محل بعابدين

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:24 ص
جريدة الدستور
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قررت النيابة العامة بعابدين، إحالة عامل للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، على خلفية اتهامه بسرقة 25 ألف جنيه من داخل محل، بدائرة القسم.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة عابدين، يفيد باكتشاف "أ.ط. إ" 46 سنة مدير شركة، أثناء توجهه للمحل عمله، كسر درج الكاشير ودرج أحد المكاتب وسرقة مبلغ مالي 25000 ألف جنيه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة، وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود آثار عنف بدرج الكاشير والمكتب، كما تبين وجود ثقب بسقف المحل بمساحة 40 سم × 40 سم.

وبالتحري وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "ع.ف.س" 43 سنة عامل بمخزن أوراق بمنطقة باب الشعرية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمنطقة سكنه وبحوزته المضبوطات "24 ألف من متحصلات السرقة، جاكوش، عتلة حديدية".

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "النقب" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وأقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه بأن العقار الكائن به المحل غير مأهول بالسكان خطط لسرقته، وفي سبيل ذلك تمكن من دخول شقة كائنة أعلى المحل بإسلوب "كسر الباب" وقيامه بإحداث ثقب بأرضية الشقة ودخول المحل وسرقة محتوياته، وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولى عليه علي متطلباته الشخصية.

وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقًا للمحضر الأصلى، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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