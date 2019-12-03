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عالم

موسكو: نأمل أن يتجنب العراق حدوث فراغ للسلطة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:59 م
جريدة الدستور
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أعرب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، عن أمل موسكو في عدم حدوث فراغ للسلطة في العراق بعد استقالة رئيس وزرائه، وسط الأزمة السياسية والاجتماعية في البلاد.

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، قال نيبينزيا: "نأمل أن تنجح الكتل البرلمانية الكبرى، وفي أطر زمنية يحددها الدستور العراقي، في اختيار مرشح عليه إجماع لمنصب رئيس الوزراء، ومنع حدوث فراغ سلطة في البلاد، يهدد بتصاعد بالغ الخطورة للأزمة السياسية الداخلية".

وقال الدبلوماسي إن ذلك سيسهم في تجاوز الخلافات الداخلية وعودة العراق إلى استقراره.

وأشار نيبينزيا إلى أهمية مواصلة الحوار بين السلطة المركزية وإقليم كردستان العراق، قائلا: "في سياق الحوار الوطني، من المهم مواصلة الحوار من أجل إعادة التفاهم بين بغداد وأربيل. إننا واثقون من أن استمرار تحسن العلاقات بينهما سيساعد على تعزيز أمن العراق".

ويبدأ الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، مشاورات مع أبرز القوى السياسية حول تعيين رئيس وزراء جديد بعد استقالة عادل عبد المهدي من هذا المنصب، حسبما أفادت وسائل إعلام سابقا، نقلا عن مصدر في قيادة البلاد.

ويوم الأحد الماضي، وافق مجلس النواب العراقي على قبول طلب استقالة عبد المهدي، الذي أعلن أن قراره هذا كان لا بد منه لإنهاء الأزمة في البلاد. ويتعين على رئيس الدولة تقديم مرشح لرئاسة الحكومة خلال 15 يوما من استقالة عبد المهدي.

ويشهد العراق، منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي، احتجاجات غير مسبوقة منذ الإطاحة بنظام صدام حسين، في العام 2003، يطالب المتظاهرون فيها باستقالة الحكومة ومكافحة الفساد والبطالة، وتحسين الظروف المعيشية في البلاد.

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