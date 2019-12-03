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تكنولوجيا

ميزة بهواتف آى فون تسمح بالتحدث رغم خاصية "عدم الإزعاج"

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:51 م
جريدة الدستور
وكالات
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أتاحت شركات الهواتف الذكية العديد من المزايا والخصائص من أجل توفير الهدوء والسكينة للمستخدمين في حالة اللجوء إليها، مثل حالة استخدام الهاتف أثناء التحليق أو خاصية "البلوتوث" وغيرها.

غير أن من بين أفضل الخصائص في الهاتف الذكي، خاصية "عدم الإزعاج" Do Not Disturb الموجودة في هواتف آيفون من شركة أبل.

وتستخدم هذه الخاصة من أجل منع المكالمات الهاتفية بالفعل، إلا إذا قام المستخدم بتحديد خيار السماح بالمكالمات الهاتفية من جهات الاتصال المخزنة تحت بند المفضلات، كما ذكرت وكالة "دي بي إيه" الألمانية.

وفي السابق كان الأمر إما أن يتم السماح للجميع بالاتصال أو منع الاتصال من الجميع.

ولكن قد يرغب المستخدم في تلقي مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص عند ضبط وضع "عدم الإزعاج"، بمعنى أن قائمة المفضلات ليست هي الحل دائما، وينطبق ذلك أيضا على الإمكانية الثانية؛ حيث يوفر نظام التشغيل "آي أو إس" ميزة السماح لكل المكالمات الهاتفية.

وأوضحت مجلة "سي تي" الألمانية أن هناك خيارا آخر أمام المستخدم، الذي يتعين عليه تسجيل الدخول في خدمة الحوسبة السحابية عبر متصفح الويب.

وبعد ذلك يمكن للمستخدم الانتقال إلى قسم "جهات الاتصال"، ثم النقر على أيقونة زائد (+) الموجودة أسفل الجانب الأيسر، بهدف إنشاء مجموعة يمكن إضافة أي جهة اتصال إليها، مثل الزوجة أو الأطفال أو زميل العمل، وبالتالي يمكن للمستخدم أن يقوم بإنشاء عدة مجموعات.

وعند القيام بضبط خاصية "عدم الإزعاج" في إعدادات هاتف آيفون، سوف يظهر خيار السماح بالمكالمات الهاتفية من المجموعات التي تم إنشاؤها حديثا.

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