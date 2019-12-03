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فن

فيديو.. تفاصيل افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحى العربى

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:35 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والمفكر الدكتور مصطفى الفقى رئيس مكتبة الإسكندرية والدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة والتى تحمل اسم الفنان الكبير جلال الشرقاوى وذلك بمكتبة الإسكندرية، وبحضور الدكتور علاء عبد العزيز سليمان، أستاذ الدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية ورئيس المهرجان وعدد من الفنانين والنقاد والمهتمين.

وخلال الحفل ألقت وزير الثقافة كلمة أكدت خلالها أن تأسيس مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة يعد قفزة نوعية نحو مسايرة عمليات التنمية الثقافية المستدامة وفق رؤية علمية جادة وأصيلة تسعى للتجاوب مع التنوع والتعدد والابتكار وإعادة الاكتشاف، وأضافت أن اختيار الإسكندرية لاحتضان الفعاليات يعكس عبقرية المكان في استيعاب طموح الإبداع لدى الشباب من دارسي المسرح في الوطن العربي، كما قدمت التهنئة لشباب أكاديمية الفنون على الانجاز الكبير وجميع من ساهم في خروج الدورة الأولى من المهرجان إلى النور ورحبت بالفرق العربية المشاركة في هذه التظاهرة الفنية التي تعد خطوة رائدة على طريق المستقبل، لافتة إلى أن الدكتور أشرف زكي جمع العالم في مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة.

وكرمت وزير الثقافة 6 شخصيات ساهمت فى إثراء مجال المسرح فى مصر والوطن العربى هم الفنان الكبير جلال الشرقاوى، والنجم الكبير محمد صبحي، والنجم خالد النبوي، الذي أهدى التكريم لروح والديه وكل من تعلم منهم فنون التمثيل وخص بالذكر جلال الشرقاوى والراحل عبدالمنعم مدبولي، والفنان الكويتي الكبير داوود حسين، الذى أكد حبه لمصر وشعبها وقدم التحية لأساتذته سعيد خطاب، وسعد أردش، وأحمد عبدالحليم، والناقد الدكتور حسن عطية، والدكتور عصام أحمد الكردي رئيس جامعة الإسكندرية.

من جانبه اكد محافظ الإسكندرية تقديم كافة أوجه الدعم للأنشطة الثقافية والفنية على أرض المحافظة، مشيرا إلى أن توجهات الدولة تعمل على بناء الإنسان وتشكيل وعي المجتمع.

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