تاريخ قناه السويس ونشأة بورسعيد في بيت ثقافة النصر

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة ببيت ثقافة النصر بفرع ثقافة بورسعيد، برنامج موجة لطلبة المدارس والجامعات لدعم التاريخ الوطني والهوية المصرية.



وأقيم بالمدرسة الثانوية الفندقية بمناسبة مرور مائة وخمسون عامًا علي افتتاح قناة السويس ندوة بعنوان تاريخ قناة السويس وإنشاء مدينة بورسعيد، تحدث فيها المؤرخ البورسعيدي ضياء الدين، عن تاريخ دق أول فأس في أرض قناة السويس بالتحديد يوم 25 أبريل 1859، ويوافق ذات الوقت تاريخ ميلاد مدينة بورسعيد وظهورها علي خريطة العالم، كما أوضح العقبات والحلول التي واجهت ديليسبس علي أرض بورسعيد ومنها توفير المياه والمواد الغذائية للعمال القائمين بالحفر، وأشار إلى بداية الحفلات في مدينة بورسعيد في يوم 16 نوفمبر 1869، بجانب إقامة ثلاثة منصات كبري في الوسط لكبار الضيوف علي رأسهم الإمبراطورة أوجونيه.



عقدت مكتبة نادي السلام البحري ورشة حكي في كتاب "حيوانات جاء ذكرها في القرآن"، بينما عرض بيت ثقافة تحسين الصحة فيلم كرتون بعنوان "الأميرة الحسناء والأقزام السبعة".