قدرات تصوير ممتازة وسعر رخيص.. أبرز مواصفات هاتف أوبو الجديد

كشفت شركة OPPO الصينية مؤخرا عن هاتف جديد بمواصفات وقدرات تصوير ممتازة سعره قرابة الـ 250 دولارا.



ويأتي هاتف OPPO A9 2020 الجديد بهيكل أنيق من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش مزود بشاشة بمقاس 6.5 بوصة بدقة عرض (1600720) بيكسل، محمية بزجاج 3 Gorilla Glass.



أما الكاميرا الأساسية للهاتف فأتت بأربع عدسات ودقة (48+8+2+2) ميجابيكسل، فيها مستشعر خاص لقياس عمق الصورة، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.



وزود الجهاز أيضا بمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC لنقل البيانات والدفع اللاسلكي، وماسح لبصمات الأصابع مثبت على الواجهة الخلفية.



ويضمن أداءه الجيد معالج Snapdragon 665، وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64128 جيجابايت قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير بميزة الشحن السريع.