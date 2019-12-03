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شاهد.. إيبوكي بوسات بإطلالة جريئة في حفل مجلة "Elle" التركية

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:26 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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شاركت النجمة التركية إيبوكي بوستات، الشهيرة عربيًا باسم "سيلين"، في مسلسل "أنت في كل مكان"، في الحفل الذي نظمته المجلة التركية Elle، وحضره عدد كبير من النجوم الأتراك.

وأطلت إيبوكي، خلال الحفل بفستان عاري الكتفين ويكشف عن صدرها، وتعرضت بسبب ذيل فستانها الطويل لموقف محرج خلال التقاط صور تذكارية، حيث التف حول قدمها ولم تستطع ضبطه أمام الكاميرات.

ويعد هذا هو الظهور الأول لها، بعد انتهاء الموسم الأول لمسلسلها الأخيرة "أنت في كل مكان".

المسلسل من بطولة فوركان انديتش، وإيبوكي بوسات، وعلي ياغشي، أصليهان مالبور، وغيرهم من النجوم.

تدور قصته حول منزل يتم بيعه لشخصين مختلفين، وهما ديمير وسيلين، وتفاجئ الأخيرة بأن ديمير أصبح مديرها في العمل وهو نفسه شريكها في المنزل وتدور العديد من المواقف العدائية بينهما في البداية إلى أن تتحول لقصة حب تجمع بينهما وتتعرض للعديد من المواقف الأخرى التي تعكر صفو علاقتهما.

وفاز العمل، بجائزة أفضل مسلسل رومانسي كوميدي في حفل توزيع جوائز جمعية الصحفيين.

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