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ارتفاع قوي في مبيعات فولكسفاجن بأمريكا

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:25 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت مجموعة فولكسفاجن الألمانية للسيارات، اليوم الثلاثاء، عن حدوث ارتفاع قوي في مبيعاتها في أمريكا في الشهر الماضي بعد شهرين من ضعف المبيعات.

وأوضحت المجموعة أن مبيعاتها من السيارات ارتفعت في نوفمبر الماضي الذي شهد فعاليات "الجمعة العظيمة " للتخفيضات، بنسبة 1ر9% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتصل إلى 29 ألف و218 سيارة.

وعزت فولكسفاجن هذا الارتفاع إلى رواج مبيعات السيارات الرياضية المتعددة الأغراض (إس يو في) والتي زادت مبيعاتها بنسبة 30%، وقد بدأت فولكسفاجن غزو السوق الأمريكية بنموذج جديد من هذه السيارات طراز تيجوان والسيارة أطلس الجديدة.

في المقابل، انخفضت مبيعات موديل جيتا وباسات.

وارتفع إجمالي مبيعات فولكسفاجن في الأشهر الأحد عشر الماضية من العام الحالي بنسبة 2ر4% ما جعلها في طريقها إلى تحقيق زيادة في المبيعات في أمريكا لأول مرة منذ أزمة 2015 التي كُشِفَ النقاب فيها عن فضيحة العوادم.

وفي سياق متصل، ارتفعت مبيعات شركة بورشه للسيارات الرياضية المملوكة لمجموعة فولكسفاجن، في أمريكا، ووصلت مبيعاتها في الشهر الماضي إلى 6326 سيارة بارتفاع بنسبة 5ر11% مقارنة بنفس الشهر من ،2018 وذلك حسبما أعلنت بورشه أمريكا في أتلانتا.

وعزت بورشه ارتفاع مبيعاتها إلى رواج موديل (كاين) والسيارة الرياضية المتعددة الأغراض (ماكان).
في المقابل تراجعت مبيعات طراز 911 وباناميرا.

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