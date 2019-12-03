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اقتصاد

استقرار أسعار النفط اليوم

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:21 م
جريدة الدستور
وكالات
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أغلقت أسعار النفط بلا تغير يذكر اليوم الثلاثاء مع حصولها على دعم من توقعات بتخفيضات انتاجية من أوبك ومنتجين متحالفين معها بعد أن هبطت لفترة وجيزة عقب تعليقات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن اتفاقا للتجارة مع الصين قد يتأجل.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة عشرة سنتات لتبلغ عند التسوية 60.82 دولار للبرميل بينما ارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 14 سنتا لتغلق عند
56.10 دولار للبرميل.
وقال ترامب إن اتفاقا للتجارة بين الولايات المتحدة والصين قد يتأجل الى ما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة في نوفمبر 2020 وهو ما ثبط الآمال في حل سريع لنزاع له تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي.
وقال مصدران مطلعان إن منظمة أوبك وحلفاءها، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، تدرس خطة لزيادة تخفيضات الإمدادات الحالية البالغة 1.2 مليون برميل يوميا بواقع 400 ألف برميل يوميا وتمديد
الاتفاق حتى يونيو.
وقال المصدران إن السعودية تضغط لتنفيذ الخطة بهدف تقديم مفاجأة إيجابية للسوق قبل إدراج أرامكو السعودية.
وفي الوقت نفسه، قال مسؤول بارز بوكالة الطاقة الدولية اليوم إن المنتجين في أوبك من غير المرجح أن يوافقوا على تغيير اتفاقهم الحالي لكبح الانتاج حتى تصبح آفاق السوق أكثر وضوحا.

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