مبروك عطية يحذر من عدم الصلاة على المنتحر: "إثم على الأمة كلها"

حذر الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، من لعن المنتحر، قائلا إنه مسلم يصلى عليه، وإذا لم يُصل عليه وقع الإثم على جميع الأمة الإسلامية.



وأضاف عطية، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "إذا مات المسلم ولم يُصل عليه وقع الإثم على جميع الأمة الإسلامية، ومن توجيهات النبي في صلاة الجنازة، ضعوا النعش ويصلي 40 عليه في 10 صفوف، كي تكمل الملائكة الصفوف، للدعاء له بالرحمة".



