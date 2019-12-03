مبعوثة أممية: العراق عند مفترق طرق بعد احتجاجات مميتة

قالت جينين هينيس- بلاسخارت، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق اليوم الثلاثاء،

إن العراق "عند مفترق طرق" ويجب على القادة اغتنام الفرصة لبناء دولة "ذات سيادة ومستقرة ومزدهرة تحتضن كل مكوناتها".



في معرض إطلاعها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الأوضاع في العراق من بغداد، قالت هينيس-بلاسخارت، إن "الآلاف خرجوا إلى الشوارع مطالبين بلادهم باستخدام امكانياتها بالكامل لصالح جميع العراقيين ".



أضافت "ومع ذلك، أنهم يدفعون ثمنًا لا يمكن تخيله من أجل إسماع أصواتهم"، مضيفة أنه منذ أوائل شهر أكتوبر الماضي، عندما بدأت الاحتجاجات وما تبعها من حملة دموية، قُتل أكثر من 400 شخص وجُرح 19 آلف آخرين.



يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدي استقال على وقع الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ أول شهر اكتوبر الماضي وتطالب بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة، وتخللتها مصادمات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف.