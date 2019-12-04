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دون اللجوء لأدوية.. 8 طرق طبيعية لعلاج البرد والأنفلونزا

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 02:12 ص
جريدة الدستور
نور أيمن
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تعد نزلات البرد والأنفلونزا من الأمراض الشائعة خلال فصل الشتاء، وأيضا الفترات الانتقالية بين فصول العام، ويحدث ذلك نتيجة وجود التهاب في الأوعية الدموية بالأنف، ومع تكرار الأدوية تصبح دون جدوى في بعض الأحيان، وفي هذا التقرير نقدم بعض الطرق الطبيعية لعلاج الزكام والبرد بدلًا من الأدوية بحسب موقع "healthline".

-رائحة البصل تعد هذه الطريقة من أكثر الطرق فعالية على الرغم من كونها غريبة بعض الشئ، إلا أنها تحل مشكلة انسداد الأنف وتسهل عملية التنفس، وذلك من خلال قطع البصل لنصفين وشم رائحته من 3 لـ 5 دقائق.

-عمل كمادات دافئة للأنف والتي تساعد في تهدئة الالتهاب، وذلك من خلال استخدام قطعة من القماش مغمسة في الماء الساخن، ثم وضعها على الأنف حتى تشعر بالتحسن.

-استنشاق بخار الماء، من خلال إحضار وعاء ماء ساخن واستنشاق البخار المتصاعد منه، ويفضل تغطية الرأس بمنشفة لمنع تطاير البخار، وتعد من الطرق المفيدة خاصة للحامل، ومن الممكن أخذ حمام دافئ واستنشاق البخار خلال وقت الاستحمام.

-غسل الأنف بمحلول الملح حيث أنه يذيب مخاط الأنف، وينصح به عدد من الأطباء، عن طريق وضع ملعقتين من الملح في كوب ماء دافئ، ثم يتم غسل الأنف به من مرتين لثلاث مرات يوميًا.

-تناول السوائل الطبيعية الساخنة، خاصة الليمون، الينسون، عصائر طبيعية، والأعشاب بصفة عامة، فهي تساعد على تخفيف الإعياء ولزوجة المخاط وسهولة خروجة من الأنف.

-تناول الثوم والذي يعد مضاد حيوي طبيعي فعال لنزولات البرد والزكام، فهو يساعد على قتل البكتريا ويزيد من مناعة جسم الإنسان.

-خل التفاح والعسل فكلاهما علاج فعال للزكام من خلال خلط ملعقتين من خل التفاح وملعقة عسل مع كوب ماء ساخن وتناوله قبل النوم.

-استخدام وسادة مرتفعة أثناء النوم مما عمل على فتح الممرات الأنفية وعدم حدوث انسداد مما يصعب التنفس أثناء النوم.

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