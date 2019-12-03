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أيام زمان

«إفيهات» شعبان عبد الرحيم.. «كنت بلم الحشيش من ورا الكمين»

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:16 م
شعبان عبد الرحيم
شعبان عبد الرحيم
ايهاب مصطفى
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كان شعبان عبد الرحيم يملك ثقافة شعبية تؤهله للرد بالإفيه والـ"قلش"، وكثير ما كان يفعل هذا حتى على اسمه شخصيا، وهناك الكثير من المواقف الكوميدية والإفيهات التي كان يوقلها بعفوية كما سيتبين في التقرير التالي..

تعبان عبد الرحيم

في إحدى اللقاءات التلفزيونية قالت المذيعة ريهام سعيد لشعبان عبد الرحيم" انت تعبان يا شعبان"، فقال لها "ايوة.. تعبان عبد الرحيم".

باخد نفسين

قال شعبان في رد على سؤال طرح عليه ويقول" انت رحت المستشفى ليه.. كان عندك ايه"، فرد عبد الرحيم" نفسي كان ضيق.. فكنت بروح أخد نفسين في المستشفى".

أيوة ياعم محمد

كان شعبان في بيته وقت ان رن هاتف المحمول، فاخرج الهاتف فوجده صوت انثى، وكانت زوجته بجانبه فقال ردا على الهاتف"ايوة يا عم محمد"، وعرفت زوجته القصة فقالت له "انا كمان عارفة عمك محمد".

فودو علينا بكرة

سئل شعبان عبد الرحيم هل تشرب المخدرات مثل البانجو والحشيش والفودو، فقال "فودو علينا بكرة".

الشيطان الريجيم

وفي لقاء تليفزيوني سأله المذيع "هل قمت بعمل ريجيم"، فقال شعبان عبد الرحيم"أعوذ بالله من الشيطان الريجيم".

كنت بلم الحشيش الصبح

قال شعبان عبد الرحيم في إحدى اللقاءات التلفزيونية أنه كان لفترة وهو شاب يشرب الحشيش، لكنه لم يكن يشتريه أبدا، وإنما كان يذهب في الصباح الباكر قبل نقطة إحدى الكمائن، وكان يعرف ان من يحملون الحشيش والمخدرات سيضطرون لرميها قبل الكمين وقبل عملية التفتيش لهم، فكان يلملم كل ما يرميه هؤلاء وياخذه ليشربه وحده.

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