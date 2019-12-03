تامر أمين يؤكد انفصال أصالة وطارق العريان

أشادت الإعلامية هبة الأباصيري، بفيديو كليب أغنية الفنانة السورية أصالة، الأخير، مؤكدة أنها نجمة كبيرة وصوتها رائع، متمنية أن لو كان هناك وعكة نفسية أو أنفلونزا معدية على قلبها تعدي سريعًا ووصفت أصالة بالقوية والجميلة.



وردت على اتهام الإعلامي تامر أمين، لها بالتحيز النسائي، خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، مؤكدة أنها تربطها بأصالة علاقة صداقة قوية وأنهما يتقابلان كل فترة.



وقال تامر أمين: "هو حصل أزمة بين أصالة وزوجها طارق العريان، وانفصلوا، وما نستطيع أن نقوله ربنا يهدي النفوس، ولو هناك إمكانية لعودتهما يا ريت، ولوكان الانفصال خير لهما يبقى خير".



وردت هبة الأباصيري على كلام تامر حول انفصال أصالة، مؤكدة أن الموضوع غير معلن وأنها لا تنحاز لأحد.

