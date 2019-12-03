"المنتحر كافر".. مبروك عطية يكشف من أين أتت الفكرة

أكد الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، أن المنتحر ليس كافرًا، والدليل أنه يصلى عليه، كما لفت إلى أنه إذا لم يصل عليه أو على أي مسلم آخر، فإن الأمة الإسلامية كلها تتحمل الإثم.



ورغم تأكيد الفقهاء أن المنتحر ليس كافرًا، إلا أنه رسخ في الوجدان الشعبي أنه كافر، وأوضح مبروك عطية، أن السبب في ذلك يرجع إلى وعد الله قاتل نفسه بالنار، وذكر الآيات "لَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا".



وأردف عطية، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "فقالوا يبقى كافر لأن ربنا لا يقول على مسلم سوف نصليه نارًا، وإنما قالها في أبي لهب الكافر سيصلى نارا، ومن هنا جاءت فكرة الكفر".



وتابع: "نحن لا نعرف إن كان المنتحر يعتقد أن الانتحار حرام أم حلال، ولكنه قد يعتقد أنه حلال ونصلي عليه".

