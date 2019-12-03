إصابة ضابط ومجند خلال مطاردة مسجل خطر بالغردقة

أصيب ضابط شرطة ومجند من قوة قسم شرطة أول الغردقة، في انقلاب سيارة شرطة بمنطقة شارع الكهف وسط المدينة، في مطاردة أمنية المسجل خطر، أسفرت عن إصابة الضابط وسائق السيارة.



تلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحرالأحمر، إخطارًا يفيد بإصابة ضابط شرطة يدعى" أحمد. أ"، ومجند من قوة قسم أول الغردقة، عقب إنقلاب سيارة تابعة للقسم في مطاردة أمنية بشارع الكهف بمدينة الغردقة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من القيادات الأمنية بالمديرية لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لأحد المستشفيات الخاصة القريبة من الواقعة، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



وأكد مصدر طبي خاص لـ"الدستور"، أن الضابط والمجند حالتهما مستقرة وجارِ تلقيهم العلاج بالمستشفي.