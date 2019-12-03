ضبط طالب "فبرك" فيديوهات مسيئة لمدرسيه بسوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط طالب بإحدى المدارس الثانوية الكائنة بدائرة مركز البلينا بسوهاج، وذلك بعد أن تقدم 4 معلمين في المدرسة ببلاغ ضد الطالب المذكور؛ لتضررهم من قيامه بتصويره لهم بهاتفه المحمول وتسجيل مقاطع فيديو لهم أثناء تواجدهم بالمدرسة ودمج تلك الفيديوهات بمقاطع صوتية تتضمن ألفاظًا مخلة بالآداب العامة ونشرها على مواقع التواصل.



وبمواجهة الطالب أقرّ بإرتكاب الواقعة بقصد المُزاح، وأرشد عن الهاتف المستخدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.