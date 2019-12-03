جاجوار تكشف عن طراز جديد لعام 2021 (صور)

أزاحت شركة جاجوار البريطانية المصنعة للسيارات الستار عن طرازها الجديد F-Type لعام 2021، والذي يندرج ضمن الفئات الكوبيه الرياضية.



ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية لطراز جاجوار الجديد F-Type.



وذكر الموقع الأمريكي أن الطراز الجديد F-Type يعمل بمحرك توربيني بـ4 أسطوانات بسعة تتراوح بين 2.0 و3.0 لتر، من فئة V8.



وينتج المحرك قوة 575 حصانا، ويمنح الطراز قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.5 ثانية، وتصل سرعته القصوى إلى 186 ميلا.



وذكر موقع "موتور وان" أن تكلفة النسخة الجديدة من طراز جاجوار F-Type لعام 2021 ستبدأ من 54.060 ألف جنيه إسترليني، مع العلم بأن النسخة الحالية منه تبدأ تكلفتها من 52.310 ألف جينه إسترليني.