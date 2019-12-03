روسيا تطلق مركبة جديدة إلى الفضاء

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أن مركبة Progress MS-13 التي ستحلق إلى الفضاء قريبا ثبتت على منصة الإطلاق.



وقال بيان صادر عن المؤسسة: إن مركبة سيوز التي ستنطلق قريبا نحو المحطة الفضائية الدولية ثبتت على منصة الإطلاق في الموقع 31 في قاعدة "بايكونور" الفضائية بكازاخستان.



وأشار البيان إلى أن مركبة Progress MS-13 وصاروخ Soyuz-2.1a الحامل لها من المفترض أن يطلقا من القاعدة المذكورة في الـ 6 من ديسمبر الجاري في تمام 12:34 بتوقيت موسكو، لتصل المركبة إلى المحطة بعد 3 أيام.



وكانت "روس كوسموس" قد أعلنت في وقت سابق أن المركبة المذكورة ستدور في الفضاء لمدة يومين لتلتحم بعدها بالمحطة، لكن الخطط تغيرت وقرر زيادة أيام دورانها في الفضاء لمدة يوم إضافي لتلتحم بالمحطة في 9 ديسمبر.



وتقرر تغيير وقت الالتحام بطلب من "ناسا" لـ "روس كوسموس"، حيث أشارت الوكالة الأمريكية أن مركبة Dragon الخاصة بها ستنطلق إلى الفضاء في 4 ديسمبر الجاري وستلتحم بالمحطة في 7 من الشهر ذاته، لكن عملية الالتحام قد تتأخر مدة يوم لأسباب طارئة وقد تتضارب مع عملية التحام مركبة Progress MS-13 الروسية بالمحطة.