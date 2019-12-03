5 آلاف إسترليني غرامة الغناء أثناء قيادة السيارة في بريطانيا

قواعد المرور وقيادة السيارات واضحة وصارمة فيما يتعلق بمخالفات خطيرة مثل الالتزام بحد السرعة أو القيادة ببطء عند ملاحظة إشارة الضوء الأصفر أو الانتباه إلى لافتات الطرق السريعة، لكنها تجاوزت الحد المنطقي في بريطانيا.



حيث يمكن أن تعرض نفسك لغرامة مالية باهظة بسبب تشغيل موسيقى والغناء بصوت مرتفع أثناء القيادة.



وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن السائقين الذين يقومون بمثل هذه الأمور يعرضون أنفسهم للمحاكمة بموجب قانون القيادة المتهورة أو الخطيرة، إذ يعد الاستماع إلى الموسيقى أو الغناء بصوت عالٍ أو الرقص على مقعدك أثناء قيادة السيارة من الأمور التي تشتت الانتباه عن الطريق والقيادة بأمان.



وتضيف الصحيفة" إذا عثرت السلطات على أي دليل مثل مقطع فيديو قمت بنشره على أي تطبيق تواصل اجتماعي وتظهر فيه وأنت ترقص وتغني أثناء القيادة، أو شهادة ضابط شرطة، ربما تتم محاكمتك بتهمة القيادة الخطيرة وربما ينتهي الأمر بدفع غرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه إسترليني "



والأمر ذاته ينطبق على المشجعين الرياضيين الذين يحتفلون بسياراتهم بفوز فرقهم في الشوارع، ما يجعلهم لا ينتبهون إلى الطريق بصورة جيدة.



وعلقت صوفي ألينسون، المحامية من شركة David Gray Solicitors، بأن الشرطة تقرر ما إذا كانت طريقة استماعك إلى الموسيقى تسبب لك تشتت الانتباه أثناء القيادة. وقالت إنه ينبغي على قائد السيارة أن يكون مدركا طوال الوقت لما يدور حوله على الطريق، وإمساك المقود بإحكام.