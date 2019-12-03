"الصورة السياحية ما لها وعليها".. لقاء بمركز إبداع الإسكندرية

نظم مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، مساء اليوم الثلاثاء، لقاءً بعنوان "الصورة السياحية ما لها وعليها"، وذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.



تناول اللقاء المشكلات التي يتعرض لها المصورين أثناء عملهم في الأماكن الأثرية والسياحية، من خلال فتح حوار لطرح المشكلات ومناقشتها مع المسئولين للوصول إلى حلول لها.



شارك في اللقاء محمد سعد رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، الفنان علاء الباشا، وممثلون عن قطاعي الآثار الإسلامية، والآثار اليونانية والرومانية بالإسكندرية، وشرطة السياحة، والاتحاد الدولي لفن التصوير في مصر.



تجدر الإشارة إلى أن مركز الحرية للإبداع هو أول مركز ثقافي مصري أنشئ بالإسكندرية، يهدف المركز إلى خدمة المجتمع السكندري وتشكيل وجدانه من خلال تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، ويعد ملتقى للأدباء والمثقفين.