أشرف زكي عن "الإسكندرية المسرحي": محاولة لإظهار المواهب الشابة (فيديو)

عبر الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، عن سعادته بانطلاق النسخة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصص، قائلا إن الطلبة لهم حق علينا، وكان لابد من تدشين مهرجان يتناول أعمالهم، ويعرضها بشكل يتوافق مع إمكانياتهم، ونحن حاولنا مساعدتهم على إظهار مواهبهم المختلفة.



يذكر أن المهرجان تنتهي فعالياته في الثامن من ديسمبر الجاري ويشارك فيه ما يقرب من 10 عروض مسرحية من عدد من الدولة العربية المختلفة مثل عمان والأردن والمغرب.