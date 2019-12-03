رئيس الوزراء الياباني يتسلم رسالة خطية من روحاني

سلم عباس عراقجي، المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني، رسالة خطية من الرئيس حسن روحاني، لرئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي​.



وأكدت الوكالة، أن عراقجي أبلغ رئيس الوزراء الياباني بموقف طهران من الاتفاق النووي، واستعدادها لتطبيقه بالكامل في حال رفع العقوبات الأمريكية.



وقال عراقجي: إن إيران وبهدف ضمان الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الخليج ومضيق هرمز، فهي تدعو جميع الدول المتأثرة بالتطورات في المنطقة لدعم مبادرتها لأجل السلام.



ويقوم عراقجي بجولة بدأت بزيارة إلى الصين ثم اليابان على أن يتوجه الجمعة إلى فيينا للمشاركة في اجتماع الدول 4+1 لمناقشة آخر تطورات الاتفاق النووي.