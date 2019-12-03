"أوقاف الإسكندرية" تعقد ندوة بكنيسة العذراء لترسيخ مفهوم الوحدة الوطنية

نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية، بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية، وتوجيهات الدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية وإشراف، الشيخ حسن عبد البصير مدير عام الدعوة، وبالتعاون مع قيادات الكنيسة بالإسكندرية، ندوة علمية بكنيسة العذراء مريم بالزوايدة تحت شعار الدين لله والوطن للجميع، ضمن القوافل السكانية التي تشارك فيها مديرية الأوقاف، لترسيخ مفهوم الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب المصرى العظيم.



كما انطلقت القوافل السكانية فى إطار التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة شارك فيها ممثلون عن الأوقاف، والكنيسة، وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية، ظهر فيها مدى الترابط الوثيق بين الشعب المصرى بمختلف طوائفه وبين قيادته الحكيمة، ومن هذه القوافل قافلة قرية أبيس 1، وقافلة عزبة سكينة، وقافلة نادى الصيد، وقافلة قرية أبيس 8 وقافلة منطقة القلعة بأوقاف محرم بك.



كما أقيمت الأمسيات الدينية بمختلف الإدارات الفرعية تحت عنوان " صناعة الحياة وبث الأمل وروح الانتماء" لتوعية الناس بمخاطر اليأس والإحباط، وإن الدين إنما جاء ليصنع الحياة ويجدد الأمل ويبث الثقة فى النفوس.



كما عقد اليوم الاجتماع الشهري للعمال بإدارة أوقاف الرمل، وتم خلاله تكريم عدد من العمال لجدهم واجتهادهم فى خدمة بيوت الله عز وجل وحسن تنفيذهم لتعليمات الإدارة.