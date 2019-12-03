الأربعاء 04 ديسمبر 2019 الموافق 07 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

يعادل حجمه 40 مليار شمس.. اكتشاف أكبر ثقب أسود بالكون

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:43 م
جريدة الدستور
محمد عمر
طباعة
كشف علماء فلك، الثلاثاء، ثقب أسود قياسي جديد في مركز مجرة تُعرف باسم (Holm 15A)، حيث يزن الثقب الأسود الجديد ما يعادل وزن الشمس 40 مليار مرة.

وأوضحت شبكة CNN الأمريكية مساء اليوم أن Holm 15A هي مجرة مركزية داخل مجموعة تعرف باسم Abell 85 تحتوي على أكثر من 500 مجرة، وتقع هذه الكتلة على بعد 700 مليون سنة ضوئية من الأرض، أي ما يعادل ضعف المسافة بالنسبة للقياسات المباشرة الأخرى لكتلة الثقب الأسود.

واستخدم علماء الفلك تلسكوب كبير جدًا ومرصد ويندلشتاين للحصول على بيانات وملاحظات جديدة عن الثقب الأسود الجديد.

وقال ينس توماس العالم في معهد ماكس بلانك للفيزياء خارج كوكب الأرض "لا يوجد سوى بضع عشرات من القياسات المباشرة للثقوب السوداء الضخمة، ولم يسبق أن جُرِبَت من قبل على مثل هذه المسافة، بحجم الثقب الأسود في هذه المجرة بالذات لذلك جربناه ".

وكشفت البيانات التي حصل عليها العلماء أن المركز في الثقب السود كان باهتا أكثر مما كان متوقعًا.

وكشف علماء الفلك أبريل الماضي عن أول صورة لثقب أسود في الفضاء موجود في قلب مجرة على بعد نحو 54 مليون سنة ضوئية عن الأرض وتقدر كتلته بأكثر من 6،5 مليار كتلة شمسية.

الثقوب السوداء هي عبارة عن أجسام موجودة في الكون مثل النجوم وتمثل أجساما هائلة الثقل تفوق كتلة الشمس، وتوجد الثقوب السوداء في قلب المجرات، ففي وسط كل مجرة يوجد ثقب أسود عظيم، كما تتميز الثقوب السوداء بجاذبية هائلة، ولا يمكن لأي شيء يمر من قربها الإفلات منها، حيث تلتهم كل النجوم والكواكب وأي مادة أو طاقة إلى قلبها، حتى الضوء تمتصه الثقوب.

ولا يمكن رؤية قلب الثقوب السوداء سواء بالعين او عبر التليسكوبات لكن، يظهر شكلها عبر ما يدور حولها، فعندما يقترب أي جسم منها تجذبه إلى دائرة تدور حول الثقوب بسرعة هائلة وما إن تصل المادة إلى أفق الحدث وهي مسافة محددة من الثقب الأسود، يتم جر الجسم ويتفكك قبل ابتلاعه من قبل الثقب الأسود.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اكتشاف "نافورة" في مركز المجرة

علماء صينيون يكتشفون ثقبا أسود كونيا "متوسط الحجم"

"ضوء" من بدايات الزمان يصل الأرض!

العلماء بصدد الكشف عن أول صورة لثقب أسود

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

إيقاف أستاذين جامعيين ببنى سويف عن العمل لاحتواء كتابين على إيحاءات جنسية

منذ حوالي 10 ساعة

مصرع وإصابة 5 بانفجار مركب صيد في البحر الأحمر

منذ ساعتين و 26 دقيقة

"معركة الأجراء".. تكسير عظام بين أيمن نور ومعتز مطر على رئاسة "الشرق"

منذ حوالي 13 ساعة

وفاة الفنان شعبان عبدالرحيم

الصور

image description

صور جنازة شعبان عبدالرحيم

image description

جامعة المنصورة تستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

image description

بالأسماء.. مصابو حادث المركب المحترق بالبحر الأحمر

image description

السكرتير العام لسوهاج يشهد احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة

image description

جامعة سوهاج تناهض العنف ضد المرأة بمسرحية "الاسم الثلاثى"

الأكثر قراءة

"متحرش دولي".. فضيحة الإيحاءات الجنسية لعبد الله رشدي مع السيدات

«ملقوش حد يستلمه».. اللحظات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

لحظة مداهمة مقر شبكة للقنوات الإباحية فى الإسكندرية (فيديو)

صديق الفنان أحمد زكي يكشف لـ"90 دقيقة" وصيته الأخيرة

أيام زمان

«إفيهات» شعبان عبد الرحيم.. «كنت بلم الحشيش من ورا الكمين»

كانت كلمة السر في حياته.. كيف تحدث شعبان عبدالرحيم عن زوجته؟

لهذا السبب استخدم شعبان عبد الرحيم كلمة «إيييييييه» في أغنياته

حكايتي مع «المكوى».. أسرار عن طفولة شعبان عبدالرحيم

ads

نجم الساعة

«إفيهات» شعبان عبد الرحيم.. «كنت بلم الحشيش من ورا الكمين»

الصحة

أمل جديد لمرضى سرطان الرئة

تطور جديد فى علاج مرض الزهايمر

دراسة تكشف نسبة الميكروبات فى مستحضرات التجميل

سلاح سري لعلاج السرطان

الرئيس نيوز

نائب "المحافظين": لن نكون ديكور ونأمل في حوار حقيقي

الوزراء يطلق المرحلة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الموظفين للقيادة

النائب محمد الغول: نقوم بدورنا التشريعي والرقابي بما ينفع الناس

الري والزراعة توافقان على تنفيذ مشروع الإستزراع التكاملي بالاراضي المستصلحة الجديدة

منوعات

روسيا تطلق مركبة جديدة إلى الفضاء

5 آلاف إسترليني غرامة الغناء أثناء قيادة السيارة في بريطانيا

يعادل حجمه 40 مليار شمس.. اكتشاف أكبر ثقب أسود بالكون

السجن للمليونير الأمريكى المحتال

كشكول

جولات ميدانية لمدير إدارة غرب مدينة نصر لمتابعة انتظام الدراسة

وكيل تعليم الفيوم يكرم الفائزين في مسابقات التربية الخاصة

63 وظيفة بالأزهر.. تعرف على التفاصيل وطريقة التقديم

أكاديمية المعلمين تطلق تطبيقًا إلكترونيًا مجانيًا لحجز الاختبارات والتدريبات

إسلام سياسي

نكشف سر إنعقاد الحضرات الصوفية المجمعة

المشاركون فى الحضرات المجمعة يقرأون حزب البحر حول مقام السيدة زينب

خلية الإعلام الأمني تؤكد القبض على مساعد البغدادي في العراق - صور

لجان الإرهابية تقود مخطط تحريضي جديد عن طريق عطوة كنانة لنشر الفوضى

مقالات الرأي
ماجد حبته
بلومبيرج.. درجة ثالثة!
منى رجب
مستقبل الطفل بعد 30 عامًا من الاتفاقية الدولية
د.مينا بديع عبدالملك
اختيار الله لقائد العمل الروحى واختيار البشر
لينا مظلوم
شباب وشباب.. وما بينهما سياسة
المزيد

الثقافة

تاريخ قناه السويس ونشأة بورسعيد في بيت ثقافة النصر

صالون بورسعيد الثقافي يحتفل بأعياد الطفولة

"الصورة السياحية ما لها وعليها".. لقاء بمركز إبداع الإسكندرية

هيئة الكتاب تنظم معرض الكتاب الثاني بالغردقة

صفحتنا ع الفيس بوك