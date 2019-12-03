حزب "مستقبل وطن" يكشف أسباب الدعوة لحوار الأحزاب السياسية

قال المهندس أحمد الجندي، عضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، وصاحب الدعوة لحوار الأحزاب السياسية، إن الحزب يوجه دعوات بالتتابع لعدد من الأحزاب السياسية لإجراء حوار واسع حول القضايا السياسية.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الهدف من الحوار هو البحث عن المساحات السياسية المشتركة التي تجمع الأحزاب لصالح الوطن.

واستكمل أن هناك استحقاقات انتخابية مقبلة ستبدأ بانتخابات مجلس النواب 2020 المقبل، وسيكون هناك انتخاب لمجلسين، لافتا إلى ضرورة الوصول لاتفاق موحد حول مجلس الشيوخ بشكل مرضي.