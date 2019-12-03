صديق الفنان أحمد زكي يكشف لـ"90 دقيقة" وصيته الأخيرة

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن وصية الفنان الكبير أحمد زكي قبل وفاته، والتي خص بها صديقه المخرج أحمد فتح الله، برنامج "90 دقيقة".

وقال "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إنه وصلته رسالة من المخرج أحمد فتح الله، صديق الفنان الراحل أحمد زكي، يكشف فيها عن وصيته الأخيرة، حيث قال إن أحمد زكي كان يجهز لتحويل رواية "أولاد حارتنا" لعمل إذاعي.

وأضاف أن صديقه أكد أن زكي كان يشترط أن يوافق الأزهر على نص المسلسل قبل تقديمه، وأنه أوصى صديقه وصيته، الفنية هي تقديم أولاد حارتنا، والأمنية الشخصية هي بناء مسجد لله يحمل اسمه، ويكون أول من يصلي فيه، وأول من يصلى عليه فيه قال ذلك وهو في فترة مرضه.

وناشد "الباز"، رامي عز الدين شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، والذي آلت إليه الثروة، بتنفيذ وصية أحمد زكي.