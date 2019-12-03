"عصافير أيمن نور".. الباز يكشف جواسيس الأجير الأكبر داخل قناة الشرق

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن أزمة أيمن نور في قناة الشرق حاليا، وصراعه مع معتز مطر، دفعته لاستخدام 2 من الشباب كعيون له في القناة.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن أيمن نور يستخدم شاب يدعى نادر فتوح، وهو الذي وقف مع أيمن نور في أزمته الأولى ضد العاملين في قناة الشرق، حيث عينه أيمن نور مديرا للبرامج، وأعطاه برنامجا بالقناة اسمه "غربة"، وهو الآن عين أيمن نور داخل القناة وينقل له كل ما يحدث بها.

واستطرد أن أيمن نور يستعين بشاب آخر يسمى هيثم إمام، وهو الذي يكتب له التقارير عن كل ما يكتب على السوشيال ميديا من العاملين بالقناة، ليقرر بعدها من يُقرب ومن يُبعد.