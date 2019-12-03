متحدث الجيش الليبي: تشكيل لواء مشاة خاص بجبل نفوسة

أعلن اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن خليفة حفتر قائد الجيش الوطني، أكد للوفد الأمازيغي أنه «سيشكّل لواء مشاة خاص سيضم كل العسكريين في منطقة جبل نفوسة، وسيقودها ضباط المنطقة».



أضاف المسماري، في مؤتمر صحفي يعقد الآن بمدينة بنغازي «سيتم أيضًا تفعيل كافة الهيئات والإدارات للقيادة العامة للجيش بالمنطقة».



ووصل وفد من قبائل الأمازيغ غرب ليبيا، أمس الاثنين، إلى مدينة بنغازي حيث كان في استقبالهم عدد من شيوخ وأعيان قبائل المنطقة الشرقية.



وأكد الوفد بعد زيارتهم التي شملت ثاني أكبر المدن الليبية بنغازي والرجمة، حسب الصحف المحلية، وقوفهم ودعمهم الكامل للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.