"تنسيقية الأحزاب والسياسيين": نجحنا في تقديم كوادر للعمل التنفيذي والتشريعي

قال أحمد صبري عضو تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، إن كثيرين راهنوا على فشل التنسيقية، لكن اليوم لا يوجد مكان يناقش فيه السياسة، ولا أي ورشة عمل يحضروها إلا وأصدروا ورقة عمل تأخذ الاعتبار في النقاشات السياسية، وكان آخرها المشاركة في نموذج المحاكاة في منتدى الشباب.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبوبكر، في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة": "25 حزبا سياسيا، كان من الصعب يتجمع في مكان، لكننا تجمعنا، وحققنا نجاحات بالفعل، وأصبح لدينا قدرة لتقديم كوادر سياسية حقيقية قادرة على القيام بعمل تنفيذي وتشريعي، ولدينا طموح لتحقيق نجاح أكبر".