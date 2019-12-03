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الصحة

فقاعة هوائية تضخمت تحت الجلد

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 09:46 م
جريدة الدستور
وكالات
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تكونت تحت جلد أحد مواطني اليابان المصاب بسرطان الرئة، فقاعة هوائية قطرها ثمانية سنتمترات، وسببت له آلاما شديدة.

وتفيد صحيفة Daily Mail، بأن المواطن الياباني (66 سنة) كان مصابا بسرطان الرئة، وخضع مدة أربعة أشهر لعمليات امتصاص السوائل والهواء من الرئتين.

ولكن خلال بضعة أيام كان يعاني من آلام شديدة في الجانب الأيمن من الظهر، ما اضطره لمراجعة المستشفى طلبا للعلاج.

واكتشف الأطباء بعد إجراء الفحص المقطعي أنه يعاني من انتفاخ تحت الجلد Emphysema (حالة تجمع الهواء في طبقات الجلد العميقة)، هذا الهواء شكل فقاعة قطرها 8 سنتمترات، وفي حال عدم معالجتها يمكن أن تكبر وتسد مجرى الدم.

ووفقا لتوضح الطبيب المعالج، تحصل هذه الحالة نتيجة خضوع المريض لعمليات متكررة، حيث يحصل اتساع الفاصل بين الرئة والجلد، ما يسبب في تجمع الهواء فيه.

وعولج المريض بحقن المنطقة الفاصلة بمسحوق التالك، الذي يسبب التصاق الرئة بالجلد، مع سحب الهواء والسوائل من هذه المنطقة.

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