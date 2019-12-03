في أول تعليق له بعد قدوم مولودته.. حمدي الميرغني: شعور غريب

شارك الفنان حمدي الميرغني، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة من أمام غرفة ولادة زوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح.



وعلق حمدي الميرغني على الصورة قائلًا: "الحمدلله والفضل لله، اللهم أنبتها نباتا حسنا، وأجعلها قرة عيننا، واحفظها وبارك لنا فيها وأجعلها من أهل الصلاح والتقوى".



وأضاف: "شعور غريب أن أسمي يتكتب في خانة الأب نورتينا تمارا حمدي الميرغني".



وكان الفنان أشرف عبدالباقي، هو أول النجوم الذين قاموا بتهنئة حمدي الميرغني بقدوم مولودته وكشف عن اسمها.



يذكر أن حمدي الميرغني، تزوج من الفنانة إسراء عبدالفتاح، في شهر سبتمبر 2017، في حفل حضره عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة في مصر.

