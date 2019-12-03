براتب 2500 جنيه.. فرص عمل جديدة بالقليوبية

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، عن توافر نحو ٢٨٠ فرصة عمل جديدة، وذلك براتب يصل إلى ٢٥٠٠ جنيه.



وتتضمن فرص العمل المتاحة، عامل إنتاج، مهندس، محاسب، بائع أغذية جافة، بائع تجميل، جزار برازيلي، بائع ملابس، مراقبين أمن، عامل خدمات، تعبئة وتغليف، فلم زجاج، فني صيانة، فني معمل، خراط، براد، فرزجي، تباع، سائق كلارك.



على أن يكون المتقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، حاصل على مؤهل بكالوريوس، ومتوسط، ودبلوم، وإعدادية، وبدون، ويقرأ ويكتب.



وعلى من يرغب فى التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر المديرية.



وتنشر "الدستور" منشورا يوضح تفاصيل تلك الفرص، والعناوين والأرقام التي يمكن التقدم من خلالها.