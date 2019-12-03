الاتحاد الإفريقي يدعو لإشراكه في حل الأزمة الليبية

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، ضرورة إشراك الاتحاد في حل الأزمة الليبية.



أشار فكي، في تصريحات لموقع جون أفريك، الثلاثاء، إلى أن التعامل مع الملف الليبي سيئ منذ 2011، وهي ليست المرة الأولى التي يشكو فيها الاتحاد الإفريقي من ذلك التعامل.



وأوضح أن ليبيا دولة إفريقية، ولا بدّ من إشراك الأفارقة في حل أزمتها.



كان فكي طالب خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي انعقدت بمقر الأمم المتحدة بنيويورك حول السلم والأمن في القارة الإفريقية، أواخر سبتمبر الماضي، إعادة النظر في الأوضاع الحالية بليبيا، والتطبيق الصارم لحظر تصدير السلاح إليها.



وقال في كلمته حينها: "يتعين تأسيس آلية مشتركة جديدة تعتمد على دور أفريقي في حل مشاكل ليبيا"، كما دعا إلى "تعزيز عملية تفاوضية شاملة على نحو فعال بما يؤدي إلى تأسيس هياكل ذات شرعية سياسية".