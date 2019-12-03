"متحرش دولي".. فضيحة الإيحاءات الجنسية لعبد الله رشدي مع السيدات

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، فضيحة عبد الله رشدي، والذي يتحرش بمتابعاته على حسابه على "تويتر" بإيحاءت جنسية.

وعرض الباز، في برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، تغريدة لعبد الله رشدي وهو يرد على متابعة له التي اتهمته بالشذوذ الجنسي والمثلية، فرد عليها بشكل يتنافى تماما مع رجال الدين وسماتهم، بل وتضمن إيحاءات جنسية فجة، حيث قال لها: "تعالي واعرفي وأوعدك...".

كما عرض الباز، تغريدة أخرى لعبد الله رشدي، وهو يرد على متابعه له والتي اتهمت الرجال بالخيانة، حيث استخدم الشيخ عبارات فيها نوع من "النحنحة" والغزل مع الفتاة.

ووجه الباز، خلال البرنامج، رسالة لمشايخ الأزهر أكد لهم فيها أنه لا توجد أي تصفية حسابات مع عبد الله رشدي لصالح من يهاجمهم رشدي من الكتاب العلمانيين أو الليبرالبيين، ولكن هذا ليس جديرا بتمثيل الأزهر أو الأوقاف.

واستكمل ما ينفعش واحد يقدم نفسه داعية وعالم وهو متحرش بالستات، مضيفا:" عبد الله رشدي متحرش دولي بالستات.