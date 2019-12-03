التلفزيونات الذكية تراقبك

أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي تحذيرًا، من الأجهزة المتصلة بالإنترنت يمكن أن تسمح للمتسللين بالوصول إلى منزلك.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، فان الـ"أف بي اي"، حذروا من أن أجهزة التلفزيون المتصلة بالكاميرات والميكروفونات، يمكن أن توفر فرصة للجهات الفاعلة السيئة للتجسس عليك وانتهاك خصوصيتك.



وكشف مكتب التحقيقات الفدرالية، أنه يمكن للمتسللين أيضًا التحكم في أجهزة التلفاز الذكية غير الآمنة واستخدامها كجسر؛ للوصول إلى جهاز التوجيه الخاص بك وتشكيل وصولهم إلى جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي.



وتعد التلفزيونات الذكية أو "المتصلة" هي تلك الأجهزة التي ترتبط بالإنترنت، وتسمح باستخدام مختلف التطبيقات وخدمات البث.



على نحو متزايد، يتم تزويد هذا الجهاز عالي التقنية بالكاميرات والميكروفونات، مما يتيح للمستخدم التحكم الصوتي وإضافة مرافق الدردشة المرئية.



وتم تصميم بعض الطرز باستخدام تقنية التعرف على الوجه، مما يسمح للتلفزيون بتحديد من يشاهد وتقديم اقتراحات للبرامج الجديدة للاستمتاع بها بناءً على تاريخ المشاهدة الفردية.