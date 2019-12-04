كيف دعم نيكولا معوض مرضى "الأيدز"؟

شارك الفنان اللبناني نيكولا معوّض بالحملة العالمية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري "الإيدز"، الذي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة فيروس نقص المناعة بمصر في شهر ديسمبر من كل عام.



وأطلقت الصفحة الرسمية للحملة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو يظهر فيه نيكولا معوض وهو يستنكر جميع أشكال العنف والتمييز التي تواجها المرأة في الوطن العربي.



وضم "معوض" صوته إلى صوت كل إمراة وفتاة، وشدد على ضرورة القيام بالفحص الطبي الوقائي لكل فتاة أو سيدة وضرورة مشاركتهن في صناعة القرارت المصيرية المتعلقة بحياتهن، واختتم الفيديو قائلًا: "الدور ليس دور المرأة وحدها، بل دورنا جميعًا".



وانتهى "معوض" مؤخرًا من تصوير مشاهده في مسلسل "بلا دليل"، وجمعت هذه المشاهد بينه وبين حازم سمير، في العمل الذي يتم عرضه هذه الفترة.