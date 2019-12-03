كيف تحصل على قرض تمويل عقاري؟

تتنافس البنوك فيما بينها لتقديم منتج التمويل العقاري، ورصد "الدستور" أبرز البنوك التي يحصل العميل من خلالها على القرض طبقا لمبادرة البنك المركزي.



يقدم البنك التجاري الدولي – مصر لعملائه، قرض التمويل العقاري بقيمة تصل إلى 80% من قيمة العقار، ويبدأ مبلغ القرض من 120.000 ألف جنيه مصري ويصل إلى 5 مليون، مع مرونة في فترة السداد تصل إلى 20 سنة، وسهولة سداد القرض من خلال أكثر من 150 فرع وأكثر من 80 ماكينة إيداع نقدي.



ويبدأ سن المقترض من 21 عامًا حتى 60 عاما للموظفين و65 عامًا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، ويطلب البنك للحصول على القرض صورة من بطاقة رقم قومي سارية وإيصال حديث لفاتورة الهاتف أو الكهرباء أو الغاز.



ولإثبات الدخل يطلب البنك خطاب من جهة العمل بمفردات المرتب وفي حالة عدم تحويل الراتب خطاب من جهة العمل بمفردات المرتب، وكشف حساب بنكي شخصي عن آخر 6 أشهر وفي حالة أصحاب الأعمال والمهن الحرة كشف حساب بنكي شخصي أو باسم الشركة عن آخر 6 أشهر وصورة حديثة من السجل التجاري (لا تزيد عن 3 شهور) أو شهادة مزاولة المهنة وصورة من البطاقة الضريبية وشهادة حديثة بالموقف الضريبي مصدرة من محاسب قانوني.



ويتيح بنك مصر برنامج للتمويل العقاري للأفراد بضمان الأوعية الادخارية (شهادات- ودائع- توفير)، وتصل قيمة القرض إلى 20 مليون جنيه مصري، بفترة سداد تصل إلى 15 عاما ويمول البنك حتى 100% من قيمة الوحدة السكنية.



المستندات المطلوبة من العميل



صورة بطاقة رقم قومي سارية للمصريين (أو جواز سفر ساري للأجانب)



طلب الحصول على القرض



المستندات المطلوبة للوحدة السكنية المراد تمويلها



في حالة ما إذا كانت الوحدة مسجلة أو قابلة للتسجيل ( سند ملكية مسجل خالي من الحقوق العينية للغير).



في حالة ما إذا كانت الوحدة غير قابلة للتسجيل ) عقد بيع ابتدائي بين العميل ومالك الوحدة السكنية وكذا سند ملكية البائع).



كما يتيح البنك برنامج للتمويل العقاري للأفراد (موظفين- أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية أو الصناعية أو الخدمية)، وتصل قيمة القرض إلى 3 ملايين جنيه مصري، بفترة سداد تصل إلى 180 شهرا.