السودان: ارتفاع ضحايا حريق كوبر لـ23 قتيلًا و130 جريحًا

قال بيان لمجلس الوزراء السوداني، مساء الثلاثاء: «إن الحريق الهائل الذي اندلع بمصنع (سالومي للسيراميك) بضاحية كوبر، تسبب في سقوط 23 قتيلًا وإصابة أكثر من 130 جريحًا حتى الآن، تُقدم لهم العناية الطبية حاليًا بالمستشفيات».



ونوه البيان الذي نقلته «شبكة الشروق» السودانية، إلى أن الحريق حدث نتيجة لانفجار خزان للغاز كان يقوم بتفريغ حمولته في خزانات أرضية، وأن المشاهدات الأولية تشير إلى غياب وسائل وأدوات السلامة الضرورية بالمصنع.



وأشار البيان إلى أنه تم نقل عدد من الحالات إلى مستشفيات أمدرمان والشرطة والبان جديد، وأن وزارة الصحة الاتحادية استنفرت كافة قدراتها لمواجهة الموقف وأطلقت نداءً للمواطنين للتبرع بالدم لمواجهة الاحتياجات المتزايدة.



ونقل البيان توجه عدد من المسئولين إلى موقع الحادث في مقدمتهم وزير الصناعة والتجارة، ووالي الخرطوم، للوقوف على إجراءات مكافحة الحريق وتعبئة كل القدرات المتاحة لمواجهة هذه الكارثة.



وأوضح تقدم مجلس الوزراء بأحر التعازي لعائلات وزملاء وأصدقاء الضحايا ويدعو لهم بالرحمة والمغفرة، كما يدعو بعاجل الشفاء للجرحى والمصابين.



وختم البيان بالقول: «إن مجلس الوزراء بصدد تشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤوليات، وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة مستقبلًا».