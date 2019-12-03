"تموين الفيوم" تضبط مخزن يغش بطاريات السيارات المستعملة

ضبطت حملة تحت إشراف المهندس سيد حرز الله وكيل مديرية تموين الفيوم، كمية كبيرة من البطاريات القديمة والكراتين الفارغة المعدة للتعبئة بعد إعادة تصنيعها عن طريق تعبئة بطاريات السيارات المستعملة بعبوات جديدة ولصق استيكرات جديدة، لغش المستهلكين وبيعها على أنها جديدة وحصاد مبالغ كبيرة بدون وجه حق، وتم التحفظ على البطاريات والكراتين والاستيكرات وتحرير محضر برقم ٣١١٠٩ جنح سنورس ضد صاحب المخزن.



كما تم ضبط عدد ٨ محلات تجارية ومعارض تقوم بعمل اوكازيونات وتخفيضات وهمية وبدون ترخيص من مديرية التموين والمحلات بناحية المسلة بندر الفيوم وتم تحرير المحاضر اللازمة.



وتم ضبط أحد المعارض يقوم ببيع سلع غذائية وبسكويت منتهي الصلاحية بناحية المسلحة وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.