أصالة تستعد لإحياء حفلها الغنائي الـ15 بالسعودية خلال أيام

تستعد الفنانة السورية أصالة، لإحياء حفل غنائي كبير لها ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تنظمه الهئية العامة للترفيه بالسعودية يوم 13 ديسمبر الجاري.



ويشارك أصالة خلال الحفل الفنان العراقي ماجد المهندس، والفنان وليد الجيلان، ومن المقرر إقامة الحفل في منتزه الثمامة البري محمية الملك خالد الملكية.



ويعد هذا هو الحفل الـ 15 للفنانة أصالة في السعودية هذا العام، حيث إنها تعد من أكثر النجمات المطلوبين في حفلاتها.



وكان آخر حفل لأصالة، يوم الجمعة 29 نوفمبر، وشارك معها في الحفل كل من الفنان التونسي صابر الرباعي، والفنانة شيرين عبدالوهاب.

