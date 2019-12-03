الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 الموافق 06 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

"السيادة السوداني" يؤكد دعمه ورعايته لقضايا ذوي الإعاقة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:33 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أكدت عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عائشة موسى، دعم المجلس ورعايته ومساندته لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن من يتحمل المسئولية ويعمل مشاركا في كل مناحي الحياة ليس معاقا.

وقالت موسى، في كلمتها في الاحتفال الذي نظمته "منظمة متحدي الإعاقة حركيا" الثلاثاء: إن مجلس السيادة حريص على إظهار كل الطاقات الخلاقة والمبدعة والإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها هذه الشريحة، مهنئة إياهم بالاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي القدرات الخاصة.

من جانبه، طالب عضو مجلس السيادة حسن شيخ إدريس الجهات المعنية بأن تخصص بالمجلس التشريعي عددا من المقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا أنه سيعمل على تحقيق هذا الهدف.

وعبر الأمين العام للمجلس السوداني لذوي الإعاقة راشد التجاني - في كلمته خلال الاحتفا، عن الرغبة في تغيير النظرة والمفهوم المجتمعي، وضمان وجود ذوي الإعاقة في كافة مؤسسات الدولة وسياساتها.

وشددت رئيس "منظمة متحدي الإعاقة حركيا" مشاعر مصطفى محمد، على ضرورة دمج المعاقين في المجتمع وإزالة كافة الحواجز التي تمنع مشاركتهم في كافة مؤسسات المجتمع، مؤكده أن الإعاقة الحقيقية هي حواجز المجتمع نحو الأشخاص ذوي الإعاقة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل آخر "إييييه" لـ شعبان عبدالرحيم فى السعودية

منذ يوم

"التعليم" تقرر اعتبار التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب

منذ يومين

بـ500 ألف جنيه.. تعرف على قرض المعاشات من بنك مصر

منذ ساعتين و 10 دقيقة

"الجزارين": انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق

الصور

image description

صور جنازة شعبان عبدالرحيم

image description

جامعة المنصورة تستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

image description

بالأسماء.. مصابو حادث المركب المحترق بالبحر الأحمر

image description

السكرتير العام لسوهاج يشهد احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة

image description

جامعة سوهاج تناهض العنف ضد المرأة بمسرحية "الاسم الثلاثى"

الأكثر قراءة

لحظة مداهمة مقر شبكة للقنوات الإباحية فى الإسكندرية (فيديو)

«ملقوش حد يستلمه».. اللحظات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

"غيابات بالجملة".. قائمة الزمالك لمباراة الشرقية فى الكأس

سجن لاعب الزمالك السابق هشام يكن سنة بتهمة خيانة الأمانة

أيام زمان

لهذا السبب استخدم شعبان عبد الرحيم كلمة «إيييييييه» في أغنياته

حكايتي مع «المكوى».. أسرار عن طفولة شعبان عبدالرحيم

أهم يوم في حياتي.. سر عشق شعبان عبدالرحيم ليوم الإثنين

قصة حب غير عادية.. هكذا وقع رشدي أباظة في غرام كاميليا

ads

نجم الساعة

لهذا السبب استخدم شعبان عبد الرحيم كلمة «إيييييييه» في أغنياته

الصحة

مؤشرات لتحليل الدم تكشف طول العمر

دراسة: القلق من الأمور المالية يؤثر سلبًا على الدماغ

دراسة: الاحتباس الحرارى يهدد الحوامل بولادة مبكرة

كيف تحمي نفسك من إشعاعات الهواتف الذكية؟

الرئيس نيوز

السادات يطالب بإلغاء حالة الطوارئ بسبب الانتخابات

"الغد": نبحث عن دور فعلي بالبرلمان المقبل من أجل مصلحة الوطن

رئيس مستقبل وطن : نهدف إلى تدوين مشاريع قوانين الانتخابات المقبلة برؤية مشتركة

القصبي: جلسات الحوار الوطني مع الأحزاب بداية لإثراء الحياة السياسية والحزبية

منوعات

حقيقة أسوأ وباء فى الكون

طريقة جديدة فعالة لدراسة ماضي الأوراسيين

9 استخدامات منزلية لزيت الزيتون

طالب يفسر لغزا فيزيائيا حير العلماء منذ 100 عام

كشكول

أنقذوهم من الانتحار.. كيف تساعد المكتئب أو من يعاني نفسيا؟

جامعة أسيوط: تقديم الدعم والرعاية التعليمية والثقافية اللازمة لإعداد الطلاب

"ديسكفرى" تتابع تطبيق استراتيجيات المنظومة الجديدة

بسبب الإيحاءات الجنسية.. إيقاف أستاذين عن العمل بجامعة بني سويف

إسلام سياسي

خلية الإعلام الأمني تؤكد القبض على مساعد البغدادي في العراق - صور

لجان الإرهابية تقود مخطط تحريضي جديد عن طريق عطوة كنانة لنشر الفوضى

باحث يكشف بالأدلة عمالة جماعة الإخوان الإرهابية

باحث سلفي: "محمد علي" مفسد في الأرض

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
اختيار الله لقائد العمل الروحى واختيار البشر
لينا مظلوم
شباب وشباب.. وما بينهما سياسة
ثروت الخرباوي
الإخوان طاعون العصر
ماجد حبته
بلومبيرج.. درجة ثالثة!
المزيد

الثقافة

"القومى للترجمة" يفتح باب التقدم لجائزة أفضل كتاب مترجم لعام 2019

الثقافة: "ملتقى المبدعات العربيات" أحد جسور التلاقي بين سفيرات الإبداع

"الشروق" تعيد إصدار 3 مؤلفات للكاتب الراحل توفيق الحكيم

اتحاد كتاب مصر ينعى المترجم صالح علمانى

صفحتنا ع الفيس بوك