بوستر جديد لمسلسل "الاختيار" لـ أمير كرارة

طرحت شركة "سينرجي" المنتجة لمسلسل "الاختيار" سيناريو وحوار باهر دويدار، ومن إخرج بيتر ميمي، البوستر الدعائي الثاني للعمل، الذي انطلق تصويره منذ يومين، وينتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.



وظهر على البوستر النجم أمير كرارة الذي يجسد شخصية الشهيد الراحل أحمد المنسي، وكتب عليه اسم العمل "الاختيار"، الذي يتناول لأول مرة في الدراما المصرية، وحياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.



ويعد "الاختيار" هو التعاون الرابع التوالي بين "أمير كرارة وباهر دويدار وبيتر ميمي"، بعدما قدموا سويًا الأجزاء الثلاثة من سلسلة مسلسل "كلبش"، بينما يعد العمل السادس الذي يجمع "كرارة وبيتر" حيث تعاونا في السينما أيضًا خلال فيلمي "حرب كرموز، كازابلانكا".