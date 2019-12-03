السودان يتسلم 145 مواطنًًا أبعدتهم السلطات الليبية

تسلمت القوات المشتركة السودانية الليبية 145 من السودانيين أبعدتهم السلطات الليبية من أراضيها، حسب صحيفة "باج نيوز" السودانية.



وقال رئيس شعبة العمليات بالقوات المشتركة مقدم ركن خالد أحمد عبدون، في تصريح صحفي، الثلاثاء: «إن قواته استطاعت اجلاء السودانيين إلى مقر القيادة بدنقلا حاضرة الولاية الشمالية إلى حين تسليمهم لذويهم».



وأشار إلى أن عصابات الاتجار بالبشر تنشط بصورة كبيرة في الحدود الغربية، ما يتطلب جاهزية أكبر.



وأكد يقظة القوات السودانية في حفظ الحدود وتأمينها من عمليات الاتجار والتهريب.



وأوضح رئيس شعبة العمليات بالقوات المشتركة، أن العملية تعد الثالثة من نوعها في غضون ٤٥ يومًا،

منوهًا إلى أن هذه العملية لن تكون الأخيرة من واقع نشاط العصابات والهجرة غير الشرعية.