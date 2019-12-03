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بدء اجتماعات لجنة المشاورات السياسية بين السودان وفنلندا

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:28 م
جريدة الدستور
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انعقدت، الثلاثاء، في وزارة الخارجية السودانية، اجتماعات اللجنة الأولى للمشاورات السياسية بين السودان وفنلندا، حيث ترأس الجانب السوداني فيها السفير جمال الشيخ مدير عام الشئون الأفريقية بوزارة الخارجية، ومن جانب فنلندا السفيرة لينا كايسا ميكولا، مدير عام إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية السودانية أن الجانبين بحثا الأوضاع الداخلية في البلدين، حيث قدم الجانب السوداني شرحا للأوضاع في السودان، بدايةً بانتصار ثورة ديسمبر في أبريل الماضي، وصولًا إلى تكوين هياكل الحكم الانتقالية.

كما تطرّق الجانب السوداني إلى التحديات التي تواجه الحكومة الإنتقالية وفي مقدمتها رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وتحقيق السلام ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، وأوجه الدعم الذي يمكن أن تقدمه فنلندا في هذا الصدد.

من جانبه، استعرض الجانب الفنلندي الأوضاع الداخلية بفنلندا، وأبرز انشغالاتها كالتغير المناخي، وارتفاع نسبة كبار السن في المجتمع، مقابل نقص المواليد، إلى جانب رئاسة فنلندا للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام الحالي.

وبحث الجانبان سبل تنمية العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون القائم في مجال الرصد الجوي، والغابات ليشمل مجالات أخرى كالتدريب وبناء القدرات والمجالات الثقافية.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك والتطورات، كالأوضاع في ليبيا واليمن والسلام في جنوب السودان وأفريقيا،وقضية الهجرة غير الشرعية والأوضاع في القرن الافريقي، والبحر الأحمر ومفاوضات "سد النهضة"، والتطورات في منطقة الساحل.

ومن المقرر، أن يلتقي الوفد الفنلندي مع عدد من المسئولين في السودان، لبحث أوجه التعاون، وما يمكن أن تقدمه فنلندا في العلاقات الثنائية، ومن موقعها في الاتحاد الأوروبي، كحشد الدعم الدولي وتحريك قضايا السودان داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، لدعم الانتقال الديموقراطي في البلاد.

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