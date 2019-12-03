البرلمان اليوناني يدعو عقيلة صالح لزيارة أثينا

أعلن مجلس النواب الليبي تلقي رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح دعوة من رئاسة البرلمان اليوناني لزيارة أثينا؛ لبحث تداعيات الاتفاقية التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول ترسيم الحدود البحرية.



وحسبما نقلته قناة 218 الليبية، مساء اليوم، سيناقش الجانبان تطورات الأوضاع، لا سيما في ظل عمليات الجيش لتحرير طرابلس من المجموعات المسلحة، وتعزيز العلاقات بين البلدين.



وتأتي الدعوة تزامنًا مع إعطاء أثينا سفير حكومة الوفاق فيها، مهلة للكشف عن بنود الاتفاقية أو مغادرة البلاد.



وأعلنت اليونان بعد توقيع الاتفاقية مساء الأربعاء الماضي، رفضها المطلق للاتفاق بين تركيا وحكومة السراج المتضمن أيضا محاولة إقامة منطقة اقتصادية خالصة بينهما.



وأكد وزير خارجية اليونان، عقب لقاء سامح شكري عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الاتفاق.