وفد من كلية الدفاع الوطني الكيني يزور مطار القاهرة

استقبل اليوم المهندس أحمد فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، وفد كلية الدفاع الوطني الكيني، برئاسة الفريق أدان مولاتا مدير كلية الدفاع الوطني الكيني، وبحضور الطيار عصام وهبى رئيس قطاع العمليات، واللواء حازم الصفتى رئيس قطاع الأمن، وعدد من مسؤولي القطاعين وتأتى هذه الزيارة فى ضوء تبادل ونقل الخبرات المصرية باكتساب الوفد الكيني لخبرات مطار القاهرة في مجال إجراءات الأمن والسلامة وتعريفهم بإجراءات التشغيل المتبعة بالمطار لما يحظى به مطار القاهرة من مكانة ريادية داخل القارة السمراء.



يأتي ذلك فى إطار اهتمام وزارة الطيران المدنى بالتماشي مع استراتيجية الدولة المصرية نحو الاهتمام بتقديم كافة سبل الدعم والتعاون المثمر مع جميع دول القارة الإفريقية من خلال تبادل الخبرات فى مختلف أنشطة قطاع الطيران المدني.



وفي بداية الزيارة ألقى المهندس أحمد فوزى كلمة ترحيب بالضيوف، ثم قدم مسئول العمليات عرضًا مرئيًا عن تاريخ مطار القاهرة وكذا الخدمات والتسهيلات اللازمة المقدمة للركاب.



كما تضمنت زيارة الوفد الكيني جولة ميدانية لمبنى الركاب رقم 2 وكذا مبنى الركاب رقم 3 بالإضافة إلى تفقد غرفة الكاميرات الحديثة ومركز العمليات.



وفي نهاية الجولة أشاد الوفد الكيني بالإجراءات الأمنية المتبعة بمطار القاهرة، كما قام رئيس مجلس إدارة الشركة بتقديم درع شركة ميناء القاهرة الجوى لرئيس الوفد الكين، وقدم رئيس الوفد الكيني درع كلية الدفاع بكينيا لشركة ميناء القاهرة الجوى.